Senzatetto accampati davanti alla carrozzeria, nuovo appello di Favaretto | VIDEO

In precedenza i titolari avevano denunciato svariati episodi di effrazioni e furti, ora la preoccupazione riguarda i senzatetto che stazionano all'esterno dell'attività. È il nuovo appello di Paolo Favaretto della carrozzeria Moderna, con sede in via Giustizia a Mestre. «È un'invasione di persone che dormono davanti alle vetrine - racconta, in un video diffuso domenica 3 marzo - e la mattina lasciano a terra di tutto. Ci sono siringhe, si fanno le dosi. I clienti hanno paura. È una vergogna, non è possibile dargli un posto dove dormire?».

Le vicende di Favaretto sono note. La carrozzeria nel tempo è stata bersaglio di innumerevoli furti e danneggiamenti. L'imprenditore ne ha contati 37, nella maggior parte dei casi effrazioni, vetrine rotte da sbandati che puntavano ai distributori automatici per recuperare qualche moneta. Nel 2020 il questore era andato di persona in visita alla carrozzeria per esprimere solidarietà e assicurare il massimo impegno delle forze dell'ordine. Ora Favaretto riporta in luce il problema della sicurezza.