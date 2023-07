Furti in carrozzeria Moderna: preso il ladro torna subito a rubare. Lettera a Meloni

La carrozzeria Moderna di Paolo Favaretto, in via Giustizia, ancora sotto il tiro dei ladri. E non è bastato far denuncia con tanto di immagini delle telecamere a riprendere ogni istante dell'intrusione di giovedì scorso, segnalata ai carabinieri. Il malvivente libero è tornato a calarsi dai binari della stazione più volte, scatenando l'ira del titolare che ha preso carta e penna, come aveva fatto avvilito anni fa preparando una lettera destinata al presidente Sergio Mattarella, e stavolta ha scritto alla premier Giorgia Meloni.

Da un po' in questa attività, finita sotto il tiro dei ladri delle macchinette che qualche anno fa, che gli hanno fatto migliaia di euro di danni por portarsi via le monetine, regnava un po' di pace. Ma di nuovo si è interrotta giovedì quando uno straniero scavalcando il muretto di cinta della stazione si è calato in carrozzeria e all'interno degli uffici si è portato via attrezzi, due computer e una bicicletta, poi ritrovata insieme a un pc dai carabinieri intervenuti per il furto.

Ma non è bastato. L'uomo rimesso in libertà lunedì sera si è ripresentato firtivamente in carrozzeria ed è stato ripreso dalle telecamere. Martedì ha scavalcato mentre Favaretto era ancora in negozio e l'ha aggredito prima di andarsene. Allora il titolare ha chiamato le forze dell'ordine e nell'attesa gli ha fatto un video. «Perché mi riprendi?», dice l'uomo, e Favaretto: «Perché tu vieni sempre qua? Cosa ti abbiamo fatto noi che vieni qua? Tu mi hai dato uno schiaffo e adesso chiamo i carabinieri. È ora di finirla».

«Ma che sicurezza è questa? Mi ha messo le mani addosso, né carabinieri né polizia sono ancora arrivati», spiega Favaretto. Non erano trascorsi neanche due giorni dal primo furto con tanto di immagini a inquadrare il malvivente con la refurtiva in mano. «È una vergogna», dice amareggiato il titolare della carrozzeria, reduce dalle notti trascorse in negozio anni fa per proteggere la sua attività continuamente danneggiata e violata dalle incursioni notturne di malviventi.