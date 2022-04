Viaggio nelle Procuratie Vecchie di piazza San Marco | VIDEO

Per la prima volta in 500 anni di storia le Procuratie Vecchie di piazza San Marco hanno aperto le proprie porte al pubblico, svelando al terzo piano la nuova sede di The Human Safety Net di Generali. Il complesso è stato sottoposto a un lungo intervento di restauro, durato 5 anni, ad opera dello studio David Chipperfield. Presenti all'inaugurazione i ministri Franceschini, Brunetta e Garavaglia, oltre al governatore Zaia, al sindaco Brugnaro e a ulteriori autorità