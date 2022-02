Macchina in canale a Fornase: salvo l'automobilista

Fuori strada con l'automobile, finisce nel canale ma si salva. È successo la notte scorsa, poco dopo l'una. L'auto è uscita di strada in via Fornase all'angolo con via Oriago, nel comune di Spinea, e si è rovesciata. Il veicolo si è parzialmente allagato e l'uomo alla guida è rimasto incastrato nell'abitacolo, ma fortunatamente è riuscito a tenere la testa fuori dall'acqua.

A notare l'incidente è stata una pattuglia dei carabinieri, che hanno dato l’allarme e assistito l’automobilista fino all’arrivo dei soccorsi. Poco più tardi sono arrivati i vigili del fuoco che, con l'ausilio dell'autogru e dei sommozzatori, hanno raggiunto l'automobilista, l'hanno estratto e riportato a riva.

A quel punto l’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario del suem e portato all'ospedale per gli accertamenti medici. Le operazioni di recupero dell'automobile sono proseguite per un paio d'ore.