Cade con l'auto in canale e si inabissa: morto il conducente, salvata la passeggera

Tragedia a Chioggia nella notte. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, verso l'una di domenica un'automobile è finita fuori strada, terminando la propria corsa dentro un canale. Delle due persone a bordo, ha avuto la peggio il conducente, un uomo di 30 anni. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'altro passeggero, una donna, è stata salvata e portata in ospedale.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e i sommozzatori, grazie alla segnalazione di un collega che ha sentito il botto. Il pompiere, dopo aver allertato la centrale, si è tuffato ed è riuscito a trarre in salvo la donna prima che l'automobile si inabissasse. L'intervento è stato complicato anche dalla pioggia delle ultime ore, che aveva reso torbida l'acqua. Alle squadre del 115 il compito di recuperare il veicolo ed estrarre il corpo della vittima. Sul posto per effettuare i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri.