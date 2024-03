Viene sorpassato, sbanda e investe una donna: finiscono nel fossato

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto la mattina di giovedì 14 marzo a Chirignago. Stava camminando sulla pista ciclopedonale, lungo via Risorgimento, quando un'automobile l'avrebbe investita, vicino al cimitero. Sia l'auto che la donna sono finite nel fossato adiacente alla carreggiata, lei incastrata sotto le ruote e parzialmente sommersa dall'acqua. Alla guida del veicolo c'era un uomo, che sarebbe uscito autonomamente dall'abitacolo e non avrebbe riportato conseguenze.

L'auto, una Lancia Delta, avrebbe sbandato verso destra, andando prima a sbattere contro un albero e poi travolgendo la signora. La manovra, in base alle prime informazioni, potrebbe essere stata provocata da un'altra vettura che in quel momento stava sorpassando la Delta. Non è chiaro, al momento, se i due veicoli si siano toccati: la dinamica è in fase di accertamento da parte degli agenti del servizio sicurezza stradale della polizia locale, che stanno verificando se sulla carrozzeria ci siano le tracce di un contatto e che dovranno stabilire eventuali responsabilità nell'incidente.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 9. In soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale delle ambulanze, che hanno portato in salvo la ferita per poi trasportarla all'ospedale di Mestre. Fortunatamente la testa della donna è rimasta fuori dall'acqua, e sembra che le sue condizioni non siano preoccupanti. La via in cui si è verificato l'incidente, dritta e piuttosto stretta, collega le località di Chirignago e Asseggiano.