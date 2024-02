Auto contro un platano, feriti tre ragazzi

L'automobile è andata fuori strada, schiantandosi frontalmente contro un platano al limite del fossato. L'incidente stradale si è verificato nella serata di martedì 13 febbraio lungo via Stradona, nel territorio di Santa Maria di Sala: una strada piuttosto stretta del graticolato romano che collega la frazione di Sant'Angelo alla regionale 515. A bordo della vettura, una Audi A3, c'erano tre ragazzi. Tutti sono rimasti feriti, due in modo lieve e uno con un codice di media gravità.

L'allarme è stato dato attorno alle 22. Sul posto sono arrivati i soccorsi con i vigili del fuoco dal distaccamento di Mira, che hanno messo in sicurezza l'automobile. Nel frattempo i giovani sono stati presi in cura dal personale sanitario per il trasferimento all'ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. La dinamica è in fase di accertamento, ma sembra che nell'incidente non siano stati coinvolti altri veicoli.