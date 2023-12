Incidente in tangenziale, autocarro perde il carico: danni a 11 auto

Perde una sbarra metallica per strada e semina il caos. Undici macchine danneggiate, un tamponamento (lieve) fra mezzi pesanti. Nessuno è rimasto ferito. È l'esito dell'incidente di questa mattina, 4 dicembre, in tangenziale A57, dove un autocarro ha perso il carico tra gli svincoli di Mira-Oriago e Mirano-Dolo, in direzione Milano. Erano le 6.20, l'episodio si è verificato al chilometro 5, la sbarra metallica è finita in corsia centrale, coinvolgendo le auto che seguivano. Nei rallentamenti successivi si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti, senza conseguenze per i conducenti.

Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete (Cav). L'intervento, coordinato dal centro operativo di Mestre, che ha fatto arrivare in zona i mezzi del soccorso stradale, ha permesso di liberare subito la carreggiata, posizionando i veicoli danneggiati sulla piazzola di sosta. Non si sono verificate code nell’ora di punta del mattino. L’intervento è terminato intorno alle 8.