Auto contro un camion in autostrada, un morto e tre feriti

Tragico incidente stradale giovedì all'ora di pranzo lungo l'autostrada A4, a causa del quale un uomo ha perso la vita. Una donna e due minori, tutti di nazionalità svizzera come la vittima, sono rimasti feriti.

Lo schianto si è verificato alle 12.15 al chilometro 373+300 in direzione Milano, poco prima dell'area di servizio di Arino Ovest di Dolo. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che un'auto con targa svizzera abbia tamponato un un autoarticolato fermo in piazzola di sosta, infilandosi sotto il mezzo pesante. Il conducente della macchina non ha avuto scampo: è morto sul colpo. Feriti, invece, una donna e due minori. Sul posto è atterrato l'elisoccorso del Suem 118, che ha accompagnato i minorenni all'ospedale di Padova, mentre il passeggero è stato trasferito a Mestre.

Subito dopo l'incidente si sono formate lunghe code, che hanno superato i 10 chilometri, per consentire ai soccorritori di intervenire, in direzione Milano e che dunque hanno interessato anche il Passante di Mestre fino all’entrata di Spinea e la A57-Tangenziale di Mestre fino allo svincolo di Mirano-Dolo. Code anche in direzione opposta (Trieste) a causa del traffico temporaneamente fermato per permettere l’atterraggio in sicurezza dell’elisoccorso. Sul posto anche la polizia stradale, che sta eseguendo i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Difficili e prolungate le operazioni di soccorso, con la vettura rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Alle 13.30 la carreggiata in direzione Milano è stata parzialmente riaperta su due corsie di marcia: le code risultano pertanto in lento e graduale smaltimento.