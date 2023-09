Schianto tra due camion, autostrada chiusa e un ferito grave

Un incidente tra due mezzi pesanti è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, giovedì 7 settembre 2023, nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, al chilometro 433. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autoarticolato e un camion cisterna che trasportava alcol etilico e idrossido di sodio.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco, la polizia stradale, gli operatori del Suel 118 e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Il conducente del camion cisterna è rimasto incastrato nel proprio mezzo ed è stato estratto dai pompieri ed elitrasportato in ospedale. Per consentire l’arrivo dei soccorsi la concessionaria ha attivato il bypass “virtuale” sulla A27/A28 per chi proviene da Venezia a causa delle code (alle 16.30 si registravano 8 chilometri) che si sono create tra San Donà e Cessalto. Alle 16.30 erano in corso anche le operazioni di pulizia della carreggiata a causa di uno sversamento.