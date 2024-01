Camion fuori strada lungo la Romea, morto l'autista

Incidente mortale lungo la strada statale Romea nel territorio di Chioggia. È successo nella serata di lunedì 8 gennaio, attorno alle 20.30. Un camion che viaggiava in direzione Venezia è andato fuori strada all'altezza del chilometro 84, terminando la sua corsa nel fossato a lato della carreggiata, impantanato nel fango. La persona alla guida, un uomo di nazionalità romena, ha perso la vita. Sembra che sia stato trafitto da un palo di metallo penetrato nella cabina.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 assieme ai vigili del fuoco, che hanno messo il mezzo in sicurezza. Il camionista è stato estratto e dichiarato morto dal medico del suem. L’autoarticolato era carico di elettrodomestici. Presenti anche le pattuglie dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni, sembra che il camion, uscendo di strada, abbia colpito un cartello stradale che avrebbe sfondato il vetro della cabina e trafitto il conducente. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. A tarda sera le operazioni dei pompieri erano ancora in corso.