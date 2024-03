Azzarda l'inversione a U, si scontra con un'auto e fugge: individuato

Dopo aver causato un incidente lungo via Roma, si era dato alla fuga. Gli agenti della polizia locale di Jesolo, in meno di 24 ore, hanno individuato il presunto responsabile, un 20enne italiano, originario della provincia di Treviso.

L'episodio risale a domenica scorsa, 24 marzo. Verso le 20.30, secondo una prima ricostruzione degli agenti, un'automobile con due persone a bordo era in uscita dal sottopasso, in direzione di Cavallino, quando avrebbe urtato un secondo veicolo che si trovava in fase di immissione. Quest'ultimo si sarebbe allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Nell’urto, le due persone a bordo della prima vettura hanno riportato ferite lievi, curabili in 5 giorni. Stando alle informazioni raccolte dagli operatori sul posto, lo scontro sarebbe avvenuto mentre il veicolo poi allontanatosi, una Ford Fiesta di colore bianco, stava compiendo un’azzardata manovra di inversione a U. Grazie al sistema Targa System, gli agenti sono riusciti a risalire al conducente il giorno successivo: raggiunto telefonicamente, il giovane ha ammesso il proprio coinvolgimento nel sinistro dichiarando di essersi allontanato a causa «della paura e dello shock». Il giovane, denunciato all’autorità giudiziaria, risulta ora indagato per i reati di fuga e omissione di soccorso.

Nei giorni scorsi, inoltre, durante l’attività di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato un'automobile sospetta. Gli accertamenti condotti dagli operatori sul conducente, un 40enne italiano, facevano emergere che lo stesso fosse destinatario dell'obbligo di dimora presso un altro Comune del territorio metropolitano di Venezia. L'uomo, già gravato da diversi precedenti penali, è stato così accompagnato presso gli uffici per la fotosegnalazione, e arrestato per violazione della misura.

Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, si è complimentato con la polizia locale per le due operazioni. «Altre due ottime attività condotte dai nostri agenti - ha dichiarato -. Oltre al valore intrinseco dei due interventi e alle conseguenze che comportano, ciò che mi preme sottolineare è il messaggio che ancora una volta riusciamo a diffondere grazie agli operatori della polizia locale: a Jesolo l'attenzione verso chi commette dei reati è sempre alta e, in tempi brevi, i responsabili vengono individuati».