Frontale tra un furgone e un'autovettura: morto sul colpo un 47enne di Chioggia

Alle ore 16 circa di oggi, in località Rosara, l’autovettura Peugeot 206, con a bordo il conducente e due passeggeri, mentre percorreva la strada statale Romea con direzione Mestre-Chioggia, per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta, andando a sbattere frontalmente con un furgone condotto da un cittadino polacco.

Il conducente della Peugeot, Stefano Costa, 47enne di Chioggia, è morto sul colpo, mentre i due passeggeri, una donna di 40 anni e un ragazzo di 21 anni, anch’essi di Chioggia, sono stati trasportati presso l’ospedale di Padova, dove si trovano in area rossa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, i vigili del fuoco e l’elisoccorso del 118. La strada è stata da poco aperta al traffico.