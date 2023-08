Ciclista ventenne di Noale investito da un'auto: è in prognosi riservata

Un ciclista di Noale è stato investito verso le 17 di mercoledì lungo via Marconi a Piombino Dese (Padova) in corrispondenza della ciclabile Ostiglia. Come scrivono i colleghi di PadovaOggi, il suo quadro clinico preoccupante ha convinto i sanitari del Suem 118, arrivati sul luogo della segnalazione, a chiedere l'intervento dell'elisoccorso.

Il ciclista veneziano si trova ora ricoverato in ospedale a Padova. Secondo quanto filtra dall'azienda sanitaria, non sarebbe in pericolo di vita, ma i sanitari desiderano monitorarlo con attenzione prima di sciogliere eventualmente la prognosi.

Da una prima analisi effettuata dai carabinieri della compagnia di Cittadella (Padova), il ventenne stava attraversando via Marconi in bicicletta per immettersi sull'Ostiglia, quando da Massanzago è sopraggiunta una Fiat 500L condotta da un uomo di 60 anni, che l'ha centrato in pieno. Il giovane è rotolato sull'asfalto.

L'automobilista, rimasto illeso, come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Durante le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito pesanti rallentamenti.