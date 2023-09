Due motociclisti veneziani morti a distanza di poche ore

Due tragedie della strada in serie. A perdere la vita, a distanza di poche ore, sono stati due motociclisti veneziani: giovedì vittima di un incidente stradale è stato il 61enne di Marcon Radames Toniolo, venerdì pomeriggio, invece, Massimo Rosa, 65enne di Venezia.

Toniolo è deceduto a causa di uno schianto frontale con un suv in Val Venosta, lungo la strada statale 40 del Passo Resia, in provincia di Bolzano. Come riportano i quotidiani locali, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di salvargli la vita, le ferite riportate gli sono risultate, purtroppo, fatali. La vittima, membro di un gruppo di biker, in quel momento stava viaggiando con la moglie e il fratello, ognuno dei quali viaggiava in sella alle propria due ruote.

Il giorno successivo, attorno alle 17.35, Rosa si trovava in zona lago di Santa Croce, lungo la strada Alemagna, quando è improvvisamente uscito di strada poco prima di una curva, andando a sbattere contro il guardrail. La chiamata ai soccorsi è stata tempestiva, e in volo si è alzato anche l'elisoccorso del Suem 118. Ma il 65enne è morto sul colpo, a causa della violenza dell'impatto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.