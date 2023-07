Auto travolge famiglia in vacanza: morti un bimbo di 2 anni, il papà e la nonna

Terribile tragedia della strada nel pomeriggio di oggi, 6 luglio, attorno alle 15.30, lungo la strada regionale 355 a Santo Stefano di Cadore (Belluno). Un'automobile avrebbe investito una famiglia residente nel Veneziano. Hanno perso la vita un bimbo di 2 anni, il padre e la nonna. Risulta ferita, in modo non grave, la madre. Conseguenze non gravi anche per la donna alla guida dell'automobile, un'Audi.

Un bilancio pesantissimo. Subito sul posto, in via Udine, sono arrivati i mezzi del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente e collaborato con il personale sanitario nei soccorsi ai feriti. Il bambino piccolo sarebbe stato inizialmente stabilizzato dai soccorritori del suem e caricato in elicottero, ma avrebbe perso la vita poco dopo.

I due feriti sono stati portati via in ambulanza, come anche il nonno del bambino, che non è stato direttamente coinvolto nell'investimento ma sarebbe stato colto da un malore. La strada è rimasta a lungo chiusa per i rilievi del sinistro da parte dei carabinieri.

Parole di cordoglio sono state espresse dal presidente del Veneto, Luca Zaia: «È una di quelle notizie che non vorresti mai leggere e che lascia completamente senza parole. Una tragedia che colpisce una famiglia, ma anche un’intera comunità. Mi stringo al dolore dei familiari ai quali porgo le più sentite condoglianze personali e istituzionali».