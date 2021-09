Schianto nella notte, morta una ragazza

/ Via Barbariga

Una ragazza di 29 anni è morta stanotte in un incidente stradale avvenuto a Fiesso d'Artico. Poco prima di mezzanotte, all'incrocio tra via Barbariga e via Cavour, due auto si sono scontrate con violenza. Una delle due, una Lancia Ypsilon con a bordo la 29enne, è andata completamente distrutta.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Mira, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente per affidarla alle cure del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi, il medico del suem ne ha dovuto costatare la morte. Illeso l’autista dell’altra auto, assistito dai sanitari. I carabinieri hanno deviato il traffico e ricostruito la dinamica dell'incidente.