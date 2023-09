Mortale vicino a Portogruaro, muore una signora di 69 anni

Scontro mortale fra due auto giovedì sera, verso le 21. Nell'impatto lungo la provinciale che da Fratta conduce a Portogruaro una signora di 69 anni ha perso la vita e il conducente del mezzo che viaggiava in senso opposto è rimasto ferito in modo grave. I due veicoli, dopo lo schianto che dalle prime verifiche è avvenuto frontalmente, hanno terminato entrambi la corsa nel fossato che corre parallelo alla strada. Per l'uomo alla guida dell'altra auto coinvolta, le ambulanze dell'Usl 4 hanno allertato l'elisoccorso, poco dopo volato sul punto dell'impatto, nella speranza di riuscire a caricarlo in tempo e trasferirlo verso l'ospedale.

I medici del Suem non hanno potuto fare nulla per la signora, residente a Portogruaro. La salma, liberata dalle lamiere in cui era rimasta incastrata attraverso l'intervento dei vigili del fuoco, ha raggiunto l'ospedale dov'è custodita a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ai rilievi inizialmente hanno provveduto gli agenti della polizia locale del distretto Veneto Est, che comprende i comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro e il territorio di Bibione. Poi tutto è stato passato per competenza territoriale ai carabinieri della Compagnia di Portogruaro.