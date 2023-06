Nel frontale perde la vita una donna, tremendo schianto all'alba

Schianto frontale costato la vita a una donna domenica mattina. Prima dell'alba, verso le 4.30, una Lancia Y e una Mercedes Clk si sono scontrate e ad avere conseguenze mortali è stata una donna di 56 anni di Mestre. Non c'è stato nulla da fare per Barbara Trentinaglia, che conduceva la Lancia sul tratto della provinciale fra Portegrandi e Caposile. Nell'impatto, violento e frontale in via Trezze nel territorio di Quarto d’Altino, l'utilitaria è finita rovesciata su un campo fuori dalla carreggiata e il corpo della donna è rimasto incastrato all'interno.

Ferito non in modo grave anche il 23enne di Favaro Veneto che era al volante della Mercedes e viaggiava da solo, come del resto la signora. I passanti hanno allarmato i soccorsi e in breve i vigili del fuoco sono arrivati da San Donà e Mestre, con il Suem, per estrarre le persone dai veicoli e prestare le prime cure. Per Barbara Trentinaglia però gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla, nonostante i tentativi di rianimazione, e alla fine il medico ha dovuto dichiararne la morte.

Alla ricostruzione della dinamica i carabinieri della Compagni di San Donà di Piave che hanno fatto i rilievi e raccolto tutte le informazioni utili a capire le ragioni dello schianto mortale. Barbara Trentinaglia, mestrina, cassiera e commessa nella grande distribuzione del Veneziano, forse si stava recando al lavoro. Ma sugli aspetti legati alla destinazione delle due macchine stanno lavorando i militari, che hanno dovuto intanto chiudere il tratto temporaneamente e mettere al corrente la famiglia della vittima del dramma accaduto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate verso le 9.

Intanto, quasi contemporaneamente, alle 5 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Comunet a Ceggia per un’auto finita rovesciata in strada, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito. Si tratta di N.F., un 26enne di San Donà che era al volante di una Smart. I pompieri arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il giovane, rimasto incastrato nell’abitacolo. L’autista, stabilizzato dal personale sanitario del Suem, è stato elitrasportato in codice rosso, grave ma sembra non in pericolo di vita, all'ospedale di Mestre. I carabinieri della Compagnia di San Donà hanno bloccato il traffico ed eseguito i rilievi. Sono stati disposti alcol test ed esami per la verifica dello stato di salute del giovane alla guida. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono andate avanti fino alle 7 (foto sotto: incidente a Ceggia).