L'ultimo saluto a Kevin Erizzo. La procura indaga per omicidio stradale

Si cerca anche nelle immagini delle telecamere la verità sull'incidente costato la vita al motociclista 26enne Kevin Erizzo di Chirignago, nel giorno di Pasqua. Gli agenti del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia intervenuti sui rilievi e la ricostruzione stanno valutando se e quanto ci possa essere di utile ai fini dell'indagine nei video a disposizione. Così da far chiarezza e stabilire cosa sia successo nel momento in cui la vita del giovane panettiere, appassionato di moto e del suo lavoro, è stata strappata all'affetto di famigliari e amici.

Quella domenica mattina, come testimoniano le storie su Instagram pubblicate da Kevin Erizzo, il giovane si era messo in viaggio verso Trieste, dove ha sconfinato di poco raggiungendo Isola in Slovenia, prima di rientrare in Veneto. All'incirca alle 14 ha passato Jesolo diretto a Mestre e tra le 14.30 e le 15 è giunto sulla Triestina da dove in una decina di minuti sarebbe arrivato a casa sua a Chirignago. Ma così non è stato. La sua moto si è scontrata con un furgone della ditta di trasporti Brusutti, proprio mentre la navetta passeggeri vuota svoltava al civico 181 per entrare nel deposito, e per il giovane a seguito del tremendo impatto non c'è stato più nulla da fare.

Per poter conoscere la verità sull'accaduto i parenti di Kevin Erizzo - la mamma Dina, il papà Antonio e la sorella Deborah che intanto hanno stabilito la data dei funerali del loro caro, le cui celebrazioni si svolgeranno sabato alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Chirignago - si sono affidati allo Studio 3A Valore, confidando nell’attività degli inquirenti per arrivare a stabilire tutte le responsabilità. La Procura ha intanto aperto un procedimento penale per omicidio stradale in capo al conducente della navetta Brusutti. La mamma, il papà e la sorella del giovane centauro scomparso chiedono riserbo e rispetto per il loro lutto e ci tengono a ringraziare tutti coloro che sono stati vicini.