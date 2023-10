Incidente tra 3 veicoli in tangenziale, motociclista incastrato sotto un furgone

Incidente tra tre veicoli in tangenziale a Mestre. È successo poco dopo le 17.20 di oggi, tra le uscite Castellana e Miranese, in direzione Milano: un motociclista, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è stato tamponato da un furgone, rimanendo incastrato con il corpo sotto il mezzo commerciale. Nello schianto, è stata coinvolta anche un'automobile che li precedeva.

I vigili del fuoco, sul posto, hanno avuto il compito di sollevare il furgone e liberare il motociclista, preso in cura dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale dell'Angelo per ricevere le cure necessarie. I conducenti degli altri due mezzi non avrebbero riportato conseguenze. È spettato agli agenti della polizia stradale di Venezia effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso, gli ausiliari della viabilità di Cav hanno chiuso due corsie di marcia. Inevitabili sono stati i disagi al traffico in un orario di punta, con la formazione di code fino a un massimo di 8 chilometri. Verso le 19.30 la carreggiata era stata completamente liberata e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.