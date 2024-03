Furgone finisce rovesciato in un fossato: due feriti

Incidente nella prima mattinata di mercoledì a Jesolo. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un furgone cassonato è finito rovesciato dentro a un fossato in località Ca' Nani a Jesolo. Le due persone che viaggiavano a bordo del mezzo, lievemente ferite, sono uscite dall'abitacolo in autonomia.

I vigili del fuoco del distaccamento locale, giunti sul posto poco prima delle 7, hanno avuto il compito di mettere in sicurezza il veicolo. I due passeggeri sono stati invece presi in cura dai sanitari del Suem 118, e portati successivamente all'ospedale per ulteriori accertamenti. È spettato ai carabinieri eseguire i rilievi e deviare il traffico su strade secondarie fino al termine delle operazioni di soccorso.