Elitrasportato grave all'Angelo perde la vita all'arrivo in Pronto soccorso

Si è scontrato con una macchina in via Adriatico a Jesolo, sabato verso mezzogiorno, mentre era in sella alla sua Harley Davidson. Non è bastato il volo a bordo dell'elicottero del Suem per trasportarlo in tempo all'ospedale di Mestre: Alessandro Dal Maso, falegname 53enne di Jesolo ha perso la vita tre ore dopo lo schianto al Pronto soccorso.

«Un buon operaio, un bravo collega preciso e riservato, puntuale sul lavoro e che aveva rispetto per tutti». Alla Konfort Legno di Jesolo avevano un'idea molto precisa di chi fosse Dal Maso. Entrato da poco a far parte di questa azienda di taglio e piallatura di legnami, si era guadagnato presto il posto fisso per la sua serietà e professionalità. «Tranquillo, una brava persona, faceva il suo - ricorda dispiaciuto il titolare e collega della Konfort Legno, Pierfilippo - Arrivato da noi nel 2019 faceva ormai parte della squadra». Mai spericolato in moto, raccontano i colleghi, era prudente e aveva esperienza visto che guidava l'Harley da anni. Dal Maso, parente del dottor Giovanni, medico che tutti conoscono in via Argine San Marco, viveva con la compagna Simona a Jesolo Paese e non aveva figli. Prima di lavorare come falegname era stato un agente di commercio nel settore degli alimenti per le prime colazioni.

Sabato aveva detto a Simona che sarebbe uscito a far benzina per rientrare presto, invece è partito in moto e non è più tornato a casa. Gli agenti della polizia locale di Jesolo, intervenuti per i rilievi e la dinamica, hanno dovuto qualche ora dopo avvertire i parenti della drammatica scomparsa del motociclista. «A nome mio e dell’amministrazione comunale di Jesolo - interviene il sindaco De Zotti - esprimo vicinanza e le condoglianze ai famigliari per questo lutto che tocca, per l’ennesima volta, la comunità della nostra città». Sabato per il Veneto orientale è stato un giorno critico sulle strade. Un altro incidente, a Jesolo Paese all’incrocio Casablanca, ha coinvolto una moto e un'auto. Anche in questo caso il centauro, italiano sulla cinquantina, è stato trasferito all'ospedale in elicottero intorno alle 14 per una grave ferita a una gamba. Nel pomeriggio un altro schianto sulla San Stino-Caorle con due persone rimaste ferite: una trasportata grave all'ospedale di Portogruaro e l'altra elitrasportata a Mestre (sotto, foto: Alessandro Dal Maso alla Konfort Legno).