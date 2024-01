Doppio tamponamento, in tangenziale e in autostrada. Operaio in condizioni serie

Due incidenti e tre persone ferite, nessuna di loro in pericolo di vita. Nel tardo pomeriggio, verso l'orario di uscita da uffici e fabbriche, tra le 17 e le 18 due tamponamenti hanno interessato la tangenziale di Mestre e l'autostrada A4. In A57 lo scontro è avvenuto fra due macchine, prima dell'uscita della Carbonifera (Porto) in direzione Padova, e ha causato il ferimento di una giovane a bordo di un'utilitaria. Assistita dall'ambulanza del Suem, in condizioni serie ma non a rischio per la sua sopravvivenza, dopo le prime cure degli operatori sanitari del 118 sul posto è stata stabilizzata e trasferita al Pronto soccorso per accertamenti.

Lungo l'autostrada, nel tratto fra Meolo e Venezia, un furgone da lavoro con due operai a bordo ha tamponato un mezzo pesante infilandosi sotto al tir. I due uomini, un italiano e un rumeno, sono rimasti incastrati fra le lamiere. La corsa dei vigili del fuoco, arrivati da Mestre e San Donà, ha consentito di liberarli dall'abitacolo e consegnarli al Suem per il trasferimento all'ospedale. Il più grave, l'italiano, ha riportato fratture multiple ed è volato a bordo dell'elisoccorso del 118. Non in pericolo di vita, ma in condizioni serie, ha raggiunto l'ospedale mestrino.

Ferite e traumi anche per l'altro lavoratore, il rumeno, curato e portato via per approfondimenti al Pronto soccorso. Oltre al personale dell'autostrada e ai mezzi di soccorso, la polizia stradale ha eseguito i rilievi e per il tempo necessario alla ricostruzione dello scontro fra i mezzi ha chiuso almeno due delle corsie di marcia. Questo ha causato rallentamenti e qualche disagio alla viabilità autostradale. Code anche in tangenziale A57, dove occorreva lasciare spazio all'arrivo del Suem per il soccorso alla giovane ferita. Anche in questo caso la polizia stradale ha compiuto i rilievi mentre gli ausiliari del traffico della concessionaria Cav hanno rimesso in sicurezza le carreggiate per la rapida ripresa dello scorrimento dei mezzi.