Invade un marciapiede e investe due donne, scappa e poi si costituisce

Invade il marciapiede dopo aver perso il controllo dell'auto, investe mamma e figlia di 80 e 50 anni e non si ferma a prestare soccorso. Quanto accaduto risale a venerdì, l'anziana è stata ricoverata a Mestre, e non sarebbe in pericolo di vita, mentre la donna più giovane non avrebbe riportato conseguenze gravi dopo l'impatto avvenuto lungo la strada regionale, ai confini tra Fiesso D'Artico e Dolo, verso le 9.30 del mattino. L'uomo al volante, un imprenditore sessantenne di San Giorgio delle Pertiche, ha perso il controllo dell'auto, mentre avanzava a bassa velocità. Sulle cause stanno facendo approfondimenti gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta, che in prima battuta hanno registrato la fuga del conducente, fuggito dal punto dell'incidente anziché prestare subito soccorso alle signore.

Poi però, mezz'ora dopo, si è presentato in centrale accompagnato dal figlio, e lì gli agenti lo hanno denunciato e multato per omissione di soccorso togliendogli la patente. In fase di approfondimento le cause della perdita di controllo della macchina che, in base ai primi rilievi, sembra causata da un improvviso colpo di sonno. Da approfondire l'eventuale distrazione dovuta all'uso del cellulare. Intanto agli esami tossicologici e alcolemici l'uomo è risultato regolare.