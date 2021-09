Investito da un bus, ragazzo finisce all'ospedale

Un ragazzo è stato portato all'ospedale stamattina presto dopo essere stato investito da un bus. L'incidente si è verificato a Portogruaro, nell'area dell'autostazione: il mezzo - un extraurbano della società Mom - era partito pochi minuti prima dal deposito e stava raggiungendo l'autostazione per prendere servizio con la corsa in partenza alle 6.50 per Treviso. Stava percorrendo la corsia numero 8 quando, all'altezza dell'incrocio con la strada, si è trovato davanti un ragazzo che attraversava la carreggiata. L'autista non ha fatto in tempo a frenare e lo studente è stato investito, battendo contro il parabrezza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e la polizia stradale di Portogruaro. Il presidente di Mom, Giacomo Colladon, ha commentato: «La nostra azienda si è messa immediatamente a disposizione degli inquirenti, ci rimettiamo alle autorità che si stanno occupando dei rilievi. In questo momento vogliamo solo esprimere la nostra vicinanza al ragazzo e ai suoi familiari».