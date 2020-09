Incidente tra mezzi pesanti in A4, due persone ferite

Tamponamento in autostrada tra mezzi pesanti, tra cui una bisarca che trasportava 12 automobili. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 di venerdì lungo la A4, all'altezza dello svincolo per San Stino di Livenza in direzione di Trieste. Due persone, in seguito all'impatto, sono rimaste ferite.

Soccorsi sul posto

Sul posto, per prestare i soccorsi alle persone coinvolte e mettere in sicurezza i mezzi, sono intervenuti i vigili del fuoco da Portogruaro e Mestre con l'autogru, mentre i paramedici del Suem 118 hanno sottoposto i feriti alle prime cure prima di trasportarli al pronto soccorso. A supporto anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Autovie Venete. Attorno alle 18 il traffico risultava completamente bloccato.