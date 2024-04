Mortale a Noventa di Piave a Pasquetta. Devis Marson aveva appena compiuto 28 anni

Ventottanni compiuti da pochi giorni. Nel pomeriggio di Pasquetta, mentre andava a Noventa di Piave alla guida di una Punto, Devis Marson, un giovane di Salgareda (Treviso) ha perso in curva il controllo della Fiat, è uscito di strada dopo lo schianto con una Ford Ka, con tre persone a bordo, e per lui non c'è stato più niente da fare.

Il mortale è avvenuto a Romanziol lungo la provinciale che collega Ponte di Piave e Noventa. All'altezza del ristorante La Consolata, all'incrocio con via Mosca, dai primi rilievi Marson non avrebbe più gestito l'utilitaria, finita contro la Ford frontalmente per poi uscire dalla carreggiata e fermarsi in mezzo al campo a lato della strada. La Ka, con tre persone a bordo tra i 65 e gli 80 anni, seppur rimasta distrutta frontalmente, non ha causato pericolo di vita per nessuno degli occupanti, trasportati e visitati al Pronto soccorso per accertamenti. Devis Marson al contrario non si è potuto salvare nonostante i tentativi dei soccorritori del Suem. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore alla messa in sicurezza delle persone assistite e alla rimozione dei mezzi per riaprire il tratto stradale, nel frattempo bloccato. La dinamica è allo studio dei carabinieri di San Donà che indagano anche sulle immagini della video sorveglianza privata che sono presenti nell'area. Ex studente dell'istituto Mattei che aveva frequentato fino al 2015 a San Donà, seppur originario di Motta di Livenza, tornava spesso nel Veneziano.