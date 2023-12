Esce di strada, scontro contro un platano: muore a 52 anni Samuele Guerra

L'uscita di strada della Fiat Tipo e lo schianto contro l'albero. Non c'è stato niente da fare per il 52enne Samuele Guerra, un operaio di Mussetta di San Donà di Piave, che viveva con la mamma e la sorella. Ieri verso le 14 avrebbe perso il controllo della macchina che guidava, forse per un malore. Viaggiava sulla strada provinciale che da Musile va verso Portegrandi e all'altezza del civico 35 di Caposile ha sbandato senza riuscire più a governare il veicolo.

Uno impatto mortale, senza il coinvolgimento di altri mezzi in base ai primi rilievi. I carabinieri della Compagmia di San Donà impegnati nella ricostruzione dell'incidente, continuano ad approfondire la dinamica e le cause dell'uscita di strada costata la vita a Guerra. L'Autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma del giovane operaio ai famigliari, mentre la Fiat Tipo rimane sotto sequestro. A dare l'allarme conducenti e passeggeri dei veicoli che correvano sulla provinciale a quell'ora, vendendo l'auto contro uno degli arbusti che si trovano ai lati della strada.

Per Samuele Guerra, dipendente da tanti anni di una ditta di Noventa di Piave e figlio dell'ex comandante della polizia locale di Noventa di Piave, Francesco Paolo Guerra, sono apparsi messaggi di vicinanza e dolore di amici e colleghi in Facebook. «È stato un onore conoscerti - si legge - e lavorare assieme te. Mi mancherai, mi manchi già. Ciao Sam». Sul posto immediato il soccorso del Suem e l'arrivo dei vigili del fuoco per la sicurezza stradale e il recupero del conducente e della Fiat. Nulla hanno potuto fare gli operatori sanitari per salvare Samuele. Il sindaco di Noventa di Piave, Claudio Marian, ha espresso vicinanza al dolore della famiglia Guerra.