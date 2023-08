Lavoratore bengalese travolto e ucciso in bicicletta

Incidente mortale all'alba domenica a Jesolo. Un lavoratore bengalese di 34 anni è rimasto travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bicicletta verso le 6 in via Correr. Per cause al vaglio della polizia locale, un'auto guidata da un uomo italiano residente in zona ha investito la bici all'altezza del civico 15. Gli agenti stanno ricostruendo l'accaduto. La persona che ha perso la vita si trovava a Jesolo per motivi di lavoro, forse stava andando o riantrava dal lavoro a quell'ora. Il mezzo che l'ha investito potrebbe non averlo visto. Tutta la dinamica è in fase di ricostruzione. Entrambi i mezzi, la bici e il veicolo sono stati messi sotto sequestro e dell'incidente la procura è stata avvisata.

«Prima il grave infortunio sul lavoro a Spinea, poi l’incidente mortale in itinere a Jesolo: purtroppo anche in giorni di ferie e riposo, le morti bianche non vanno in vacanza. Esprimiamo la nostra preoccupazione e la vicinanza ai famigliari delle persone coinvolte. Bisogna continuare a investire sulla prevenzione, sui controlli e più in generale sulla sicurezza. È di pochi giorni fa la sottoscrizione di un protocollo con la prefettura di Venezia, che deve trovare rapida e concreta applicazione», il commento del segretario generale di Uil Veneto, Roberto Toigo.

I controlli e gli interventi della notte

La notte tra sabato e domenica nella località balneare, pur in presenza di migliaia di turisti in ferie, visitatori e giovani nelle discoteche, si è svolta in modo tranquillo. Tre le auto della polizia locale in presidio in zona faro per garantire sicurezza e viabilità al concerto. La pattuglia cinofila ha stazionato a mezzanotte nella stazione dei bus a Piazza Drago per il controllo del contesto e delle persone al terminal. Sono stati sanzionati con 400 euro e segnalati alla prefettura due uomini in possesso di droga, mentre a un altro, senza documenti, sono state rilevate le impronte.

Controlli con più agenti anche in tutta l'area da Largo Augustus a piazza Aurora, sia su strada che in spiaggia in mezzo agli ombrelloni: otto verbali per consumo di alcool, anche a un minore, denunciata una persona per resistenza e rifiuto di esibire le proprie generalità oltre a ubriachezza molesta, che alla fine è stata allontanata con il daspo. Dalle 2 alle 4 si è svolto il consueto servizio di controllo dei veicoli: sanzionato un neopatentato per guida in stato di ebbrezza al quale gli agenti della polizia locale hanno ritirato patente. Centinaia i controlli durante la sera e la notte.