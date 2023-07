Morto un motociclista di vent'anni, giovane turista ricoverata in gravi condizioni

In un altro incidente mortale costato la vita a un giovane sulle strade del Veneziano ha perso la vita Simone Matterazzo, motociclista ventenne di Piave di Sacco (Padova). Il ragazzo era a Chioggia nel pomeriggio di giovedì e verso le 16.30 correva a bordo della due ruote in Borgo San Giovanni. Quando è arrivato tra il ponte dei Cavanis e lo stadio Ballarin per evitare una turista straniera, che stava attraversando, ha perso il controllo della due ruote e si è schiantato a terra dov'è morto poco dopo. Tutto è al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi e la ricostruzione del mortale. Il Suem ha cercato di prestare soccorso al motociclista per salvargli la vita, ma i tentativi sono stati vani. Ferita e in modo molto serio anche la giovane turista, sui vent'anni, portata in elicottero a Mestre in condizioni gravi.

In base alle prime informazioni, il ragazzo che arrivava da Chioggia avrebbe urtato la giovane. Subito i passanti hanno cercato di prestare soccorso ai due chiamando il 118, ma sembra che Matterazzo all'arrivo dell'ambulanza non fosse già più in vita. All’interno dello stadio è stato fatto atterrare l’elicottero del Suem che ha trasferito la turista all’ospedale dell’Angelo. Da chiarire la dinamica esatta dell'accaduto, sia l'attraversamento del pedone che il passaggio della moto. Intanto il giovane di Piove di Sacco ha perso la vita e i rilievi sono ora nelle mani del pm che potrà disporre indagini e accertamenti per stabilire cosa sia successo (sotto: foto Instagram Simone Matterazzo).

In serata, verso le 19.30, un altro ferito grave è stato portato via in elicottero dopo lo scontro tra un’auto e un camion in Romea, a Cavanella D'Adige. Il traffco è rimasto fermo per ore in direzione Venezia e anche verso Rosolina, con mezzi in coda dopo il ponte. Sul posto oltre al Suem e all'elicottero nuovamente atterrato per il trasporto veloce all'ospedale del ferito, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione dell'incidente.