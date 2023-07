Muore un giovane in moto a Stra

Un altro incidente mortale, un giovane in sella a una moto è rimasto coinvolto in uno schianto con altri tre veicoli nel primo pomeriggio di mercoledì, a Stra, nella frazione di San Pietro. Ai rilievi lavorano gli agenti della polizia locale della convenzione tra i quattro comuni di confine tra Veneziano e Padovano: Stra, Vigonovo, Noventa Padovana e Saonara.

Alle 15 gli agenti sul posto erano impegnati nella ricostruzione della dinamica e nella gestione del traffico per far passare i soccorsi. Le cause del mortale in base alle prime verifiche potrebbero essere legate a una manovra imprudente. Il traffico è inevitabilmente rallentato.

+++ Notizia in corso di aggiornamento ++