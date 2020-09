Schianto in macchina nella notte, morto un ragazzo

Un ragazzo di 27 anni è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto all'altezza della località Viola, non distante da Lugugnana di Portogruaro. Filippo Signorin, di Concordia Sagittaria, ha perso il controllo della sua auto ed è andato fuori strada, schiantandosi contro un albero.

I soccorsi sono stati chiamati dopo le 3 di notte da un altro automobilista di passaggio: stando ad una prima ricostruzione, Filippo stava percorrendo la strada Jesolana in direzione Venezia quando, arrivato all'altezza di Viola, la macchina avrebbe improvvisamente sterzato, attraversando la carreggiata e andando a sbattere con forza.

All'arrivo dei vigili del fuoco e delle ambulanze non c'era più nulla da fare: l'impatto è stato troppo violento e Filippo sarebbe morto sul colpo. Gli accertamenti sull'incidente sono svolti dai carabinieri della compagnia di Portogruaro. Per ora non è chiaro il motivo per cui il ragazzo ha perso il controllo dell'auto, mentre sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente.