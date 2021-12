Incidente fra tir in autostrada, morto un camionista

Il conducente di un camion è morto oggi pomeriggio, 1 dicembre, a seguito di un tamponamento fra tre mezzi pesanti che si è verificato poco dopo le 16.30 lungo l'autostrada A4, nel tratto fra San Stino di Livenza e Portogruaro (direzione Trieste). Autovie Venete ha subito disposto la chiusura del tratto con uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia.

Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono arrivate le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale di Autovie e i mezzi di soccorso meccanico. Niente da fare per l’autista di uno dei camion, che è finito contro la cisterna vuota di benzina del tir che lo precedeva. È morto sul colpo, come accertato dal medico del suem. I pompieri, intervenuti anche con il nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico), hanno messo in sicurezza i veicoli e recuperato il gasolio disperso a causa della rottura di uno dei serbatoi.

Al momento dell’incidente erano stati segnalati rallentamenti. Nelle ore precedenti, lungo lo stesso tratto, si era verificato l’altro incidente che aveva coinvolto un’auto e un mezzo pesante.