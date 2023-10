Ciclista sessantenne di Noale investito e ucciso a Dolo

Un ciclista di Noale di 60 anni è stato investito da un'automobile nella tarda mattinata di oggi mentre si trovava in sella alla propria bici, in prossimità della Brentana a Dolo. Le sue condizioni sono parse subito critiche, e i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Una volta ricevuta l'allerta, è intervenuta l'ambulanza ed è stato inviato anche l'elisoccorso dall'ospedale di Padova, poi rientrato. I sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione sul corpo dell'uomo, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, la polizia locale ha avuto il compito di effettuare i rilievi del caso, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Articolo in aggiornamento