Schianto in moto, perde la vita un papà di due bambine

Derek Bozzato, 37enne residente a Portogruaro, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 12 agosto a Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine.

Era alla guida di una moto Kawasaki quando, all’altezza dell’incrocio tra la statale 14 con via Molino, si è scontrato con un'automobile. In quel momento Bozzato viaggiava in direzione Latisana mentre la vettura, come riporta UdineToday, si stava immettendo sulla direttrice principale. L’impatto è stato letale: il motociclista è caduto in mezzo alla strada, la moto ha fatto un volo di una decina di metri. Sono stati subito chiamati i soccorsi, ma i tentativi di salvare il motociclista sono stati vani.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. Le indagini dovranno accertare eventuali responsabilità nell'incidente e nel decesso. Incolume, ma sotto shock, l’automobilista. Bozzato viveva nella frazione portogruarese di Lugugnana assieme alla moglie Michela e alle due figlie di 13 e 11 anni.