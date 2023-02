Schianto a Jesolo, morto un uomo di 39 anni

Un uomo di 39 anni, Giorgio Stringhetta, è morto questa mattina, sabato 18 febbraio, in un incidente stradale avvenuto a Jesolo. Lo schianto si è verificato in via Cà Gamba poco prima delle 11. Dalle prime informazioni l'automobilista, residente in città, sarebbe uscito di strada autonomamente, andando a sbattere contro un albero a lato carreggiata. In seguito allo schianto, il veicolo si è parzialmente incendiato. I tentativi di soccorrerlo sono stati vani: Stringhetta sarebbe morto sul colpo a causa del violento impatto.

Le cause dell'incidente sono ora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi sul posto. In base ad una prima ipotesi, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un sorpasso: il 39enne avrebbe superato un gruppo di ciclisti e poi, vedendo arrivare una macchina dalla direzione opposta, avrebbe accelerato per concludere la manovra ed evitare l'impatto con l'altra auto. In questo modo, però, avrebbe perso il controllo del mezzo, che è andato fuori strada.

Nella manovra nessun altro sarebbe entrato in contatto con il veicolo, né i ciclisti né la macchina proveniente dall'altra direzione. Subito dopo l'impatto le persone che hanno assistito alla scena si sono avvicinate per cercare di soccorrere il 39enne. Nel frattempo è stato allertato il 118, che ha inviato sul posto i mezzi di emergenza. Alla fine, però, il personale medico ha solo potuto constatare il decesso.

Residente a Jesolo Paese, Stringhetta lavorava come cameriere e aveva un figlio di tre anni. Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, conosceva personalmente la vittima e ha espresso le sue condoglianze alla famiglia: «Mi dispiace molto per questa tragedia - dichiara - più volte ho ribadito l'importanza del tema della sicurezza stradale e i rischi legati alla velocità: ovviamente non so se è la causa di questo incidente in particolare, ma rinnovo l'invito a tutti gli utenti della strada a fare la massima attenzione. L'anno scorso abbiamo ricominciato le iniziative di educazione stradale nelle scuole e, come amministrazione, proseguiremo con la nostra attività di sensibilizzazione».