Motociclista si schianta contro un'auto: era senza assicurazione e patente

In sella alla sua moto, si schianta contro un'auto a Massanzago (Padova). Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente che questa mattina ha coinvolto un centauro 29enne residente a Spinea, uscito miracolosamente illeso. Per il motociclista - come spiega PadovaOggi -, i problemi sono cominciati all'arrivo della pattuglia della polizia locale, che lo hanno sanzionato per quasi 6mila euro, oltre a disporre il sequestro del mezzo.

Verso le 8, il conducente della moto, a seguito dello scontro con un'auto guidata da una 62enne del posto, forse per una mancata precedenza, è rimasto lievemente ferito, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il personale del 118, da prassi, ha allertato le forze di polizia per i rilievi di rito. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Municipale, coordinata dal vicecomandante Filippo Colombara.

Dagli accertamenti effettuati sui documenti dei coinvolti è emerso che il 29enne stava guidando senza aver mai conseguito la patente, e con l'assicurazione scaduta a dicembre 2023. A quel punto sono stati inevitabili il sequestro della moto, e due sanzioni: una del valore di 800 euro per l'assenza della copertura assicurativa, l'altra da 5.100 euro, poiché il giovane non aveva mai ottenuto il titolo di guida.