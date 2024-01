Esce dallo stop e centra in pieno una motociclista

Una ragazza ferita e trasportata all'ospedale, non in pericolo di vita. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Noventa Padovana questa mattina, 17 gennaio, attorno alle 8. Il sinistro si è verificato in via Marconi, all'incrocio con la frazione di San Vito di Vigonza. I mezzi coinvolti sono due: un'automobile e una moto, una Kawasaki 400 guidata da una 23enne di Stra.

Stando ad una prima ricostruzione, la ragazza in sella alla moto, trovandosi di fronte una fila di auto ferme, avrebbe cercato di sorpassarle. Ad un tratto dallo stop è uscita una Bmw Serie 3, guidata da un 40enne di Vigonovo, che l'avrebbe centrata in pieno. L'impatto ha fatto cadere a terra la motociclista. Lanciato l'allarme, sul punto dell'incidente sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno preso in cura la 23enne, trasportandola all'ospedale di Padova. Le sue condizioni, riferisce PadovaOggi, sarebbero comunque rassicuranti.

Vista l'ora di punta, e il nodo strategico della viabilità per Padova e la riviera del Brenta, il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale di Noventa Padovana in collaborazione con i colleghi di Vigonza. Come da prassi, sono stati effettuati accertamenti clinici sulle persone coinvolte per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.