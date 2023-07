Pedone investito nella notte: muore un 26enne

Due macchine coinvolte, una Toyota Yaris e una Ford Focus, un pedone investito e ucciso: è il bilancio drammatico dell'incidente accaduto verso le 3 della notte tra sabato e domenica in via Ca' Gamba, in territorio jesolano. A perdere la vita è un giovane di 26 anni residente a Musile di Piave, Nicolas Maritan. L'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale che, mentre lo schianto è avvenuto, era in servizio con i posti di blocco, impegnata con gli agenti nella sicurezza stradale e sui controlli.

Verso le 3 lo scontro fra mezzi nel quale è rimasto travolto il pedone, per il quale non si è potuto fare nulla. Gli agenti lavorano ancora alla dinamica per ricostruire attraverso i rilievi l'ennesimo drammatico impatto stradale costato la vita a un giovane. Il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti ha fatto sapere in un post Facebook di essere vicino ai famigliari della vittima. «Mi stringo attorno al dolore della famiglia per questo tragico incidente che spezza nuovamente una giovane vita». Dalle prime informazioni Maritan, che viaggiava sulla Focus con altri tre amici, sarebbe sceso dall'auto che era finita in un passo carraio per aiutare l'amico al volante a fare manovra e reimmettersi lungo la strada principale. In quel momento sarebbe stato centrato dalla Yaris che transitava proprio sullo stesso tratto. Nicolas Maritan, 26 anni, aveva studiato al liceo artistico Guggenheim di Venezia e lavorava come agente immobiliare per un'agenzia di Jesolo.