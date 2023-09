Moto sorpassa camion, terribile schianto frontale contro un suv

Un sorpasso azzardato: sarebbe questa la causa di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 9 settembre, a Frescada di Preganziol, lungo il Terraglio.

Lo schianto, fortunatamente senza gravi conseguenze, è avvenuto qualche minuto prima delle 10 all'altezza dello stabilmento dell'azienda Goppion. Un automobilista di 72 anni, di Bassano del Grappa, alla guida di una Dacia Duster, nell'uscire dal distributore IP dopo aver rifornito si è immesso sul Terraglio in direzione di Mogliano Veneto. Proprio in quell'istante una motocicletta Yamaha, guidata da un 21enne di Venezia, stava viaggiando in direzione opposta, verso Treviso, sorpassando un camion. Proprio questa invasione dell'opposta corsia di marcia ha causato lo scontro terribile tra i due veicoli. Inutile ogni tardivo tentativo di frenata.

Il 21enne e la fidanzata, una 20enne di Roma, entrambi sbalzati dal mezzo, hanno riportato lesioni lievi. Un'ambulanza del Suem 118 ha trasportato la giovane al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il bassanese, sotto choc, è rimasto fortunatemente illeso. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Treviso. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 11 circa quando sono terminati i rilievi del caso e i mezzi incidentati sono stati rimossi.