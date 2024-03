Autobus urta un grosso ramo che infrange i vetri: feriti lievi

Sarebbe di 14 feriti lievi il bilancio di un incidente registrato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 marzo, nei pressi del parcheggio in prossimità di Villa Pisani a Stra. Un autobus con a bordo dei ragazzi in gita scolastica stava eseguendo la manovra per entrare nel parcheggio quando, in base ad una prima ricostruzione, avrebbe urtato dei rami di un albero, rompendo tre vetri laterali.

Dentro il pullman c'erano 35 studenti provenienti da Romentino (Novara), oltre a quattro docenti e all'autista. La maggior parte di loro non ha subito conseguenze. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I 14 feriti (probabilmente raggiunti da alcune schegge di vetro) sono stati fatti salire su un bus dei pompieri e trasferiti per controlli agli ospedali di Dolo e Mirano.