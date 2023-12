È una donna il pirata che ha tirato dritto dopo aver urtato un passeggino

Il pirata è stato rintracciato. La bambina ha un ematoma alla testa ma è fuori pericolo. Il conducente dell'auto con targa ucraina che aveva tirato dritto venerdì sera, sul ponte dell'Amelia, dopo aver urtato una signora con un passeggino senza fermarsi per accertarsi delle loro condizioni, è stato identificato. Si tratta di una donna. Risiede a Mestre e gli agenti del Servizio di soccorso stradale della polizia locale di Venezia l'hanno raggiunta a casa sua sabato. Risaliti alla proprietà del veicolo grazie alla foto scattata dal testimone e alle ricerche in banca dati, l'hanno denunciata per la fuga, l'omissione di soccorso e il sinistro con lesioni.

La piccola era sempre rimasta cosciente fino all'arrivo dell'ambulanza del Suem che l'ha portata all'Angelo assieme alla zia per tutti gli accertamenti. L'attenzione degli agenti del Servizio di sicurezza stradale si era concentrata subito sulle immagini delle telecamere presenti in zona per ricostruire l'accaduto e su una foto, scatatta da un testimone, che era riuscito a riprendere la targa dell'auto immatricolata in Ucraina. La speranza era quella di riuscire a trovare e a bloccare in breve tempo il responsabile, prima che potesse allontanarsi dal territorio o far perdere le proprie tracce. Sabato la svolta. Gli agenti hanno raggiunto la conducente mettendola di fronte alla sua responsabilità.