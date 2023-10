Incidente a San Michele al Tagliamento, muore il conducente di un furgone

Verso le 18, in uno schianto tra via a Pradis e via Aldo Moro sulla regionale che da San Michele al Tagliamento porta a Bibione ha perso la vita un uomo residente nel territorio. Conduceva un furgone che si è rovesciato nell'impatto con due macchine, che hanno terminato la propria corsa in un fossato. I pompieri arrivati da Latisana, Portogruaro e Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i veicoli e soccorso le persone coinvolte e incastrate fra le lamiere: tra loro una famiglia, mamma, papà è un bambino, che non sarebbero in pericolo di vita. Portati al pronto soccorso di Portogruaro dall'ambulanza del Suem, intervenuta nell'emergenza, sono stati affidati agli accertamenti dei medici.

Nonostante la rianimazione del più grave dei coinvolti: il conducente del furgone, il medico ha dovuto dichiararne la morte. Un'altra persona, ferita in maniera non grave, è stata assistita e trasferita in pronto soccorso per esami. Per raggiungere l'area si era alzato in volo anche l'elisoccorso del 118 che pare sia ritornato vuoto, visto l'epilogo drammatico dell'incidente. La polizia locale dell'unione fra San Michele al Tagliamento, Bibione e Fossalta di Portogruaro ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica, mentre sul posto è arrivato il magistrato di turno.