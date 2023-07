Scontro fra due auto e un furgone, due feriti: uno portato in elicottero a Mestre

Scontro fra due macchine e un furgone a San Donà: prima delle 18.30 due persone sono rimaste ferite dopo l'impatto fra i mezzi in via Martiri delle Foibe. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tratto e hanno liberato una persona che era rimasta incastrata nell'abitacolo di un veicolo e che è stata poi stabilizzata dai sanitari del Suem per essere trasferita in elicottero all'ospedale di Mestre.

L’altra persona ferita è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso di San Donà. Illeso il terzo conducente assistito e curato sul posto. I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti, hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale. Il furgone nello schianto si è rovesciato in strada.