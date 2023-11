Centauro 21enne di Martellago investito a Spinea

Schianto in via Roma, fra auto e moto, poco dopo la rotonda della Pam di Spinea verso il centro. Intorno alle 14.10 mercoledì un'Aprilia guidata da un centauro 21enne di Martellago, C.M., è stata centrata da un'utilitaria, una Toyota bianca, che si stava immettendo da una laterale. Il ragazzo a terra è stato soccorso subito dall'ambulanza del Suem e trasferito all'ospedale di Mirano, non in pericolo di vita dai primi rilievi. A bordo dell'utilitaria una signora alla guida con un'anziana sul sedile posteriore, visibilmente spavantata. Fino a dopo le 15 lungo la via ci sono stati rallentamenti per consentire ai soccorsi di assistere il ferito e poi per dare spazio ai rilievi di cui si è occupata la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese. Ritardi per le macchine in ingresso a Spinea dalla camionabile e dall'autostrada. Sul posto sono accorse anche la madre e la sorella del ragazzo.

Alla stessa ora, intorno alle 14, per mezz'ora il traffico è rimasto bloccato anche sul Ponte della Libertà, verso Mestre, a causa di un tamponamento fra uno scooter grande e un veicolo. L'uomo in sella al motociclo si è ferito a una gamba e ci sono stati rallentamenti per lasciare via libera ai soccorsi, al Servizio di sicurezza stradale della polizia locale di Venezia, per l'assistenza e i rilievi e infine per la rimozione dei veicoli. La gestione della viabilità è avvenuta su una sola corsia con l'impiego della sede tranviaria, libera, per far scorrere i veicoli diretti in terraferma.

In serata un altro incidente è accaduto in via Montegrappa a Marcon, dove l'autista di una macchina è uscito di strada, sembra in modo autonomo, schiantandosi contro una colonnina del gas, senza riportare conseguenze gravi. Nessun allarme per la condotta, controllata dai vigili del fuoco e dai tecnici, e che non ha presentato problemi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti, i rilievi e gli esami del caso.