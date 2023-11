Frontale a Trepalade, perde la vita rientrando dal lavoro

Tornava a casa dal lavoro, alla guida della Ford Focus aziendale, ma invadendo la corsia di marcia opposta dopo uno sbandamento si è scontrato frontalmente con una Cupra e ha perso la vita. Non c'è stato niente da fare per salvare Lucio Buso, 59enne di Quarto D'Altino. Il mortale è accaduto in località Trepalade, mentre tornava da San Donà alle 19.30. I parenti che non lo vedevano arrivare hanno cercato informazioni e sono venuti a sapere del grave incidente che aveva coinvolto la Focus a poca distanza, precipitandosi subito sul posto e arrivando mentre i carabinieri della Compagnia di San Donà stavano facendo i rilievi.

L'uomo al volante della Cupra, un 38enne, anche lui di Quarto, è rimasto ferito seriamente ed è stato portato all'ospedale di Mestre ma non sarebbe in pericolo di vita. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alla centrale una decina di minuti dopo lo schianto e i pompieri sul posto hanno provveduto a recuperare i due conducenti, per affidarli alle cure del Suem. Per il 59enne le cure immediate degli operatori sanitari non sono bastate a salvarlo. I militari hanno proceduto a ricostruire il mortale attraverso i rilievi, le testimonianze, gli esami, compresi gli accertamenti tossicologici alcolemici, come da prassi. In base alle prime verifiche, Buso avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre transitava la Cupra. Cosa abbia potuto provocare la perdita del controllo dell'auto, sarà oggetto d'indagine. Le operazioni legate alla ricostruzione della dinamica hanno inevitabilmente rallentato la viabilità sul tratto, gestita dai militari per il tempo necessario ai soccorsi e alle attività d'indagine. Sul posto è arrivato anche il sindaco, Claudio Grosso. «Una cara persona, mi unisco al dolore della famiglia».