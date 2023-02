Schianto frontale tra due auto: due feriti all'ospedale

Uno schianto frontale, un impatto violento. È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle prime ore di martedì mattina, 14 febbraio, lungo via Crosarona a Scorzè.

Le cause dello scontro che ha coinvolto due automobili, e registrato intorno alle 6.45, sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che, dopo aver soccorso i feriti e averli affidati agli operatori del 118, hanno rimesso la strada e i mezzi in sicurezza. I due conducenti sono stati accompagnati al pronto soccorso, dove si trovano per accertamenti. Le operazioni sono terminate poco dopo le 8.