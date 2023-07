Tamponamento tra due tir sull'autostrada A4: perdita di carico e code

Un incidente ha coinvolto due autoarticolati nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 luglio, al chilometro 373+300 ovest della A4, nelle vicinanze dell'area di servizio di Arino, in direzione Milano. Ferito in modo lieve uno dei conducenti dei due mezzi pesanti, entrambi adibiti al trasporto di granaglie, che si sono tamponati tra la piazzola di sosta e la corsia d’emergenza, perdendo parte del carico in carreggiata.

Cause e dinamica del sinistro sono al vaglio delle pattuglie della polizia stradale di Mestre, intervenuta per i rilievi, con i vigili del fuoco e il Suem-118 che ha preso in carico il conducente del secondo mezzo, uscito autonomamente dalla cabina di guida. Sul posto anche il personale di Concessioni autostradali venete, che gestisce il tratto stradale e si è occupato delle operazioni di assistenza, presegnalazione e ripristino della viabilità.

Difficile e prolungato il recupero dei mezzi fermi tra la piazzola di sosta e la corsia d’emergenza: parte del carico trasportato dall’autoarticolato tamponato si è riversato in carreggiata, mentre il secondo tir, dopo aver impattato con la cabina di guida, ha terminato fuori controllo la sua corsa contro le barriere di sicurezza. L’intervento è in corso e proseguirà nel pomeriggio. Nel frattempo il traffico in A4 risulta rallentato, con code tra il Bivio con la A57 a Dolo e l’area di servizio Arino Ovest. Sul luogo dell’incidente si transita su due corsie.