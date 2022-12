Traffico in tilt verso Venezia, code fino in tangenziale

Un incidente tra più di un veicolo avvenuto poco prima del Ponte della Libertà, mercoledì mattina, ha letteralmente mandato il tilt il traffico diretto a Venezia. Poco prima delle 8.30, la lunghissima colonna di veicoli in fila arrivava fino in tangenziale. Sul posto la polizia locale, impegnata per i rilievi del caso. Dopo un paio d'ore, la circolazione è ritornata pressoché alla normalità.